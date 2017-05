Dois homens são presos após arrombarem agência da Viacredi

Itoupava Norte 20/05/2017 | 10h05 Atualizada em

Um homem de 25 anos e de outro de 24 foram detidos por volta das 23h desta sexta-feira após arrombarem uma Agência da Viacredi no bairro Itoupava Norte, em Blumenau. Segundo informações da Polícia Militar, os dois rapazes quebraram uma vidraça interna, furtaram um notebook e fugiram em direção à Rua 25 de Agosto. Um dos suspeitos, de 25 anos, rendeu-se assim que foi abordado pelos policiais. O outro envolvido, porém, de 24 anos, fugiu entre as casas da rua dispensado pelo caminho uma mochila em que estava o computador furtado.



O suspeito foi localizado pelos policiais no terreno de uma casa abandonada e resistiu à prisão com violência física e agressões verbais aos policiais. Tentou intimidar os policiais informando que pertenceria a uma facção criminosa. Ele ainda tentou se identificar como o irmão, que não possui registros criminais. Após consulta em fotos de ocorrências da Polícia Civil, porém, o suspeito foi devidamente identificado. Os dois foram encaminhados à Central de Polícia de Blumenau.