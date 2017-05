Dois homens são presos por violência doméstica em Blumenau

Violência 15/05/2017 | 07h47 Atualizada em

Dois homens foram presos em Blumenau neste domingo por violência doméstica. Ambos agrediram as companheiras e foram enquadrados na Lei Maria da Penha.

O primeiro caso atendido pela Polícia Militar foi ao meio-dia na Rua José Seibt, na Velha. A vítima, uma mulher de 56 anos, relatou que foi agredida pelo marido, um homem de 52 anos, com uma escova de chão e com o cabo de uma vassoura. Ele teria a atingido com golpes na cabeça, que causaram um hematoma na vítima. O homem foi preso e encaminhado à Central de Polícia.

O segundo caso ocorreu às 20h30min na Rua Augusto Groh, no bairro Nova Esperança. Uma jovem de 19 anos chamou a polícia e disse estar sendo ameaçada de morte pelo ex-marido, que estaria dizendo que iria atirar nela. Durante buscas a PM localizou o rapaz de 21 anos, que tentou fugir mas foi capturado pelos agentes.

Ele carregava na cintura um revólver calibre 22 com a numeração parcialmente raspada. O rapaz foi detido e encaminhado à delegacia.