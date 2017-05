Duas mulheres são assaltadas nas ruas de Blumenau nesta quinta-feira

Insegurança 12/05/2017 | 07h31 Atualizada em

Duas mulheres foram assaltadas enquanto caminhavam em ruas de Blumenau nesta quinta-feira. Os casos foram registrados pela Polícia Militar entre 14h às 19h. Nenhum suspeito pelos crimes foi localizado.



O primeiro caso foi na Rua João Pessoa, na Velha, às 14h45min. Uma idosa de 68 anos relatou que estava na calçada quando foi surpreendida por dois homens que se aproximaram em uma moto preta. Um deles mostrou estar armado com um canivete e anunciou o assalto. Eles roubaram R$ 900 em espécie e fugiram.

Mais tarde, às 18h50min, uma mulher foi roubada na Rua Monte Carlo, no bairro Salto do Norte. Um rapaz que fez menção de estar armado roubou a bolsa dela com documentos pessoas, um celular iPhone 7 e R$ 1.400,00 em espécie.