Funcionário é assaltado enquanto recolhia malotes para empresa em Blumenau

Um trabalhador que recolhia malotes para uma empresa foi assaltado na tarde deste sábado na Itoupava Central, em Blumenau. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, de 45 anos, parou em um estabelecimento na Rua Rudolfo Walter quando foi abordado por dois homens que saíram de um matagal e apontaram um revólver para ele.



Os bandidos levaram um malote com cerca de R$ 15 mil, a carteira da vítima com documentos pessoais e a motocicleta que ele utilizava, uma Honda CG Fan, placa MLD-4624 de Blumenau. Na sequência, a dupla fugiu com a moto em direção a Rua Jacob Ineichen.



De acordo com a descrição da vítima à PM um dos ladrões era branco e tinha uma tatuagem de maconha no pescoço e o outro era um homem moreno e usava barba. Os policiais fizeram rondas na região mas os suspeitos não foram localizados.