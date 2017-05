Homem é agredido após furtar televisão em Itajaí

Crime 09/05/2017 | 09h31 Atualizada em

Um homem foi preso em Itajaí nesta segunda-feira após furtar uma televisão de uma casa na Rua Edmundo Wipel, no bairro Itaipava. O ladrão fugiu da residência mas foi detido por moradores, que o agrediram enquanto aguardavam a chegada da Polícia Militar.

De acordo com os relatos à PM, os moradores da residência furtada chegaram no local e viram um Fiat Uno estacionado na garagem. Eles flagraram dois ladrões entrando no carro e fugindo do local. Quando a polícia chegou, um dos autores do furto havia sido detido por moradores e apresentava várias lesões no rosto. O carro utilizado no crime estava no local e foi confirmado que era um veículo furtado em Balneário Camboriú. No porta-malas estava a TV levada da residência.

O ladrão, um rapaz de 24 anos, foi levado a delegacia. Ele já tinha oito passagens policiais pelos crimes de posse de drogas e furto em veículo.