Homem é baleado ao invadir casa no Progresso, em Blumenau

Crime 16/05/2017 | 07h37 Atualizada em

Um homem foi baleado na Rua Carlos Mafra, no bairro Progresso, nesta segunda-feira à noite em Blumenau. O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 19h30min como uma tentativa de homicídio.

Ao chegar na casa os policiais encontraram um homem caído no chão, ensanguentado e com marcas de tiro no quadril. Ele estava consciente e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio pelos bombeiros.

Segundo o relato de testemunhas aos policiais, o homem teria invadido a residência seminu e tentado atacar a mulher que mora no local e seus filhos. Um dos jovens conseguiu correr e chamar o pai, que estava em um bar próximo. Ele teria voltado até a casa e atirado duas vezes contra o invasor com um revólver calibre 38.

Após atirar, o homem saiu de casa e não foi localizado pela PM. A arma foi encontrada no quarto do casal com duas cápsulas deflagradas. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.