Homem é encontrado morto na garagem de casa em Blumenau

21/05/2017

Um homem de 69 anos foi encontrado morto dentro da garagem de casa na madrugada deste domingo no bairro Badenfurt, em Blumenau.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Blumenau, o corpo estava caído ao lado de um veículo C3 e apresentava sangue saindo pela boca, nariz e ouvidos. Uma arma foi achada ao lado do corpo e o carro apresentava os dois pneus dianteiros furados, marcas de batida nas laterais e os faróis acesos. Com a vítima foi encontrada ainda uma quantia em dinheiro, cheques e documentos pessoais.



Segundo o delegado Bruno Effori, será instaurado um inquérito para investigar o caso, que inicialmente é tratado como suicídio. A mulher dele, S.L.G.C., 30 anos, estava dentro de casa e deve ser ouvida.