Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio em Blumenau 

Violência 08/05/2017 | 15h36 Atualizada em

A Polícia Militar de Blumenau prendeu no início da tarde desta terça-feira um homem suspeito de tentativa de homicídio na região do Morro da Garuva.



Segundo informações da PM, por volta das 14h, o homem teria golpeado o peito da vítima com uma faca e em seguida tentado fugir de ônibus. Ele foi localizado pelos agentes no Terminal da Fonte, enquanto tentava escapar.



A vítima foi levada para o Hospital Santo Antônio em estado grave e deve passar por uma cirurgia.



Aos policiais, o homem teria confessado a tentativa de homicídio. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia.