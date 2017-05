Homem é vítima de tentativa de homicídio em Blumenau 

Crime 14/05/2017 | 15h30 Atualizada em

Um homem de 35 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio por volta das 23h30min deste sábado em Blumenau. De acordo com informações da Polícia Militar, ele estaria em um estabelecimento conhecido como "cancha do Beto", quando teria recebido três disparos de arma de fogo.



Dois tiros atingiram a vítima, um no pé e outro no braço esquerdos. O homem foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Santo Antônio. O autor dos disparos fugiu do local e não foi localizado pelas autoridades.