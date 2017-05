Homem tenta colocar fogo na companheira em Itajaí

Crime 08/05/2017 | 08h22 Atualizada em

Um homem de 32 anos foi preso em Itajaí neste domingo após tentar colocar fogo na companheira. O caso foi registrado pela Polícia Militar na Rua Jacó Lamim, no bairro São Judas.

De acordo com as informações divulgadas, a PM foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica. Segundo os relatos, a vítima estaria discutindo com o namorado quando ele a agrediu e tentar atear fogo no corpo dela usando uma garrafa de álcool. Ele não conseguiu e acabou colocando fogo no próprio corpo.

Quando a PM chegou na casa o homem já não estava mais lá, pois foi levado ao hospital pelos bombeiros com queimaduras graves. A vítima foi encaminhada à Central de Polícia para prestar depoimento e foi checado no sistema que o homem já possuía três passagens policiais por roubo, ameaça e lesão corporal. Ele tinha também um mandado de prisão ativo por estupro de vulnerável.