Mulher é amarrada dentro de casa por assaltante na Água Verde em Blumenau

Crime 22/05/2017 | 08h01 Atualizada em

Uma blumenauense passou por momentos de pânico dentro de casa neste domingo à tarde ao ser alvo da criminalidade na cidade. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, ela teve a casa — na Rua Água Branca, bairro Água Verde — assaltada.

Segundo o relato da vítima aos policiais, ela estava sozinha em casa quando ouviu alguém bater na porta. Ela teria ido até a janela, mas não viu ninguém. Ao abrir a porta um homem loiro, de jaqueta preta e calça branca apareceu e anunciou o assalto, mostrando que estava armado e dizendo para a vítima ficar quieta, caso contrário "iria meter bala".

O assaltante pediu que a vítima ficasse sentada no chão enquanto ele foi até a cozinha e pegou uma faca. Com ameaças, ele fez a mulher ficar nua e a amarrou com um cachecol e com um fio de luz.

O homem então teria revirado a casa inteira e roubado cerca de R$ 400 em espécie, um notebook, um celular e duas jaquetas de couro. Depois ele fugiu com o carro da vítima, um Ford Ka vermelho.

Quando a vítima conseguiu se soltar, ela ligou para a Polícia Militar, que fez rondas pela região mas não encontrou o suspeito.