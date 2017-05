ONG em Blumenau é alvo de ladrões e outros dois comércios são furtados

Crimes 23/05/2017 | 07h57 Atualizada em

A Polícia Militar de Blumenau registrou várias ocorrências de furtos na cidade durante a segunda-feira, uma delas na sede da Associação Blumenauense de Amparo aos Menores (ABAM), na Rua José Fischer, na Escola Agrícola.

A entidade, que realiza trabalho voluntário, teve a sede invadida e, segundo a PM, diversas ferramentas e e maquinários usados na manutenção do local foram furtados. Foram levadas três roçadeiras, duas furadeiras, chaves de fenda e um lava-jato de alta pressão.

Dois estabelecimentos também foram furtados em Blumenau nesta segunda-feira. Uma academia na Rua Centenário, no bairro Valparaíso, teve o vidro de uma janela quebrado e R$ 50 do caixa furtados.

No bairro Progresso, uma padaria na Rua Emílio Tallmann foi invadida à noite por um ladrão. Ele quebrou a porta de vidro com uma pedra e furtou R$ 150 do caixa. A PM fez buscas mas não encontrou o suspeito.