Ótica na Itoupava Central é alvo de ladrões pela segunda vez em menos de duas semanas

Blumenau 15/05/2017 | 08h52 Atualizada em

A unidade da Ótica Fortaleza no bairro Itoupava Central, em Blumenau, foi alvo de ladrões na madrugada desta segunda-feira. Foi o segundo crime no comércio em menos de duas semanas. No último dia 5 a loja foi invadida por assaltantes armados que levaram jóias, relógios e óculos.



::: Leia mais notícias de Blumenau

::: Casa é arrombada no bairro Água Verde, em Blumenau

::: Três casas na mesma rua são invadidas por ladrões e até gato é furtado

Na madrugada desta segunda, por volta das 4h, o alarme do comércio - que fica na Rua Dr. Pedro Zimmermann - foi acionado mais uma vez. Ladrões arrombaram as duas portas e a grade na frente da loja e levaram cerca de R$ 250 que estavam no caixa.

De acordo com a gerente do comércio, o ladrão deve ter se machucado enquanto arrombava a porta e deixou marcas de sangue na grade. Pela sensação de insegurança após dois crimes em menos de duas semanas, os donos do comércio já cogitam fechar a unidade.