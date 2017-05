PM prende três suspeitos de roubos e furtos em Blumenau

Crimes 18/05/2017 | 07h57 Atualizada em

A Polícia Militar de Blumenau prendeu três homens suspeitos de roubos e furtos na cidade nesta quarta-feira de manhã. Todos foram capturados logo após terem cometido os crimes.

Logo no início da manhã, às 5h30min, a PM conseguiu localizar com a ajuda da central de monitoramento por câmeras da cidade um rapaz de 25 anos que teria furtado uma academia no bairro Fortaleza algumas horas antes. Ele foi detido na Rua Engenheiro Udo Deeke, no Salto do Norte, carregando R$ 1.300,00 que teriam sido levados do estabelecimento. Ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia.

::: Leia mais notícias de Blumenau

Mais tarde a polícia conseguiu prender outros dois criminosos com a ajuda de moradores que evitaram a fuga dos ladrões. Um foi detido na Rua João Francisco da Luz, na Ponta Aguda, após furtar uma casa, e outro na Rua Frederico Jensen, no bairro Itoupavazinha, logo depois de roubar o celular de uma pedestre. Populares seguraram os dois ladrões até a chegada da PM.