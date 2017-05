Polícia cumpre mandado de busca em casa de suspeito por roubo de carro de luxo em Blumenau

Segurança 17/05/2017 | 21h31 Atualizada em

A Polícia Civil de Blumenau cumpriu nesta quarta-feira mandado de busca e apreensão contra um suspeito de roubar uma residência no bairro da Velha em março deste ano em Blumenau. Na ocasião, foram levados uma caminhonete, dinheiro e pertences dos moradores.



Segundo o delegado Egídio Ferrari, da Divisão de Repressão a Roubos da DIC de Blumenau, a ação ocorreu em Navegantes, onde o suspeito estaria morando. O homem prestou depoimento e deve responder em liberdade — o pedido de prisão teria sido rejeitado pela Justiça.



A investigação chegou até o suspeito após a Operação Taquaruçu, que desmantelou uma quadrilha responsável por roubos de carros de luxo em Blumenau. De acordo com o delegado, um dos integrantes do grupo teria feito a encomenda de roubo de uma caminhonete — pedido que teria sido executado pelo homem.



Na casa dele foi encontrado um telefone celular pertencente a uma das vítimas. À Polícia, o rapaz teria confessado o roubo, confirmando que o alvo do crime era o automóvel da família.