Polícia prende dupla que furtou casas e creche em Timbó

A Polícia Militar de Timbó prendeu nesta segunda-feira dois ladrões suspeitos de vários furtos na região, inclusive em uma creche da cidade. A dupla já era investigada pela polícia, que foi avisada através de uma denúncia anônima que eles estavam em Indaial.

A PM foi até o local informado no bairro Carijós e localizou um carro Gol com placas de Timbó estacionado com dois homens dentro. Itens como impressora, monitor e televisão estavam dentro do carro. Em abordagem os dois acabaram confessando que os produtos eram furtados de uma creche em Timbó e de casas em Penha.

Os homens de 53 e 29 anos foram detidos e conduzidos à delegacia.