Polícia prende foragido do Presídio Regional de Blumenau

Crime 18/05/2017 | 20h00

As Polícias Civil e Militar prenderam nesta quinta-feira um foragido do Presídio Regional de Blumenau. Leonaldo Abreu Wagner, conhecido como Kalango, foi detido em flagrante no bairro Escola Agrícola.



Segundo o delegado Egídio Ferrari, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau, além de estar foragido, Wagner estaria planejando ataques contra prédios da segurança pública e policiais de Blumenau.



O homem também seria um dos investigados da Operação Anastasis, que combate o tráfico de drogas em bairros de Blumenau.