Polícia registra quatro furtos em Blumenau em menos de 24 horas

Segurança 11/05/2017 | 09h17 Atualizada em

A Polícia Militar de Blumenau registrou quatro ocorrências de furtos na cidade entre a manhã de quarta-feira e a madrugada desta quinta. Três comércios foram furtados e uma casa foi invadida, mas o ladrão acabou detido.

O primeiro caso foi na Rua Pomerode, no bairro Salto do Norte. O estabelecimento Casa do Sabor teve a porta arrombada e, segundo o proprietário, caixas de chocolate a certa quantia em dinheiro foram levadas.

Logo depois a PM foi acionada em um pet shop na Rua Franz Volles, na Itoupava Central. A porta do comércio foi arrombada e os ladrões furtaram R$ 454 em espécie.

Já na madrugada desta quinta outro caso foi registrado na Rua Pomerode. A porta da frente de uma academia foi arrombada e R$ 150 e um moletom foram furtados.

Ladrão é detido furtando casa

A prisão por furto do dia foi registrada na Rua Vereador Romário da Conceição Badia, na Itoupava Norte. Um rapaz de 22 anos foi flagrado dentro de uma casa tentando furtar duas carteiras e um par de tênis.

Ele foi detido na casa pelo dono do imóvel, que aguardou a chegada da PM, que o encaminhou até a delegacia.