Roubo de carro termina em troca de tiros na BR-470, em Indaial

Um roubo de carro terminou em troca de tiros às margens da BR-470, em Indaial, no fim da tarde desta sexta-feira. Segundo informações da Polícia Militar de Timbó, por volta das 16h30min foi comunicado um roubo de uma caminhonete S10, com placas de Benedito Novo, em um semáforo na Rua Blumenau, no bairro Araponguinhas, em Timbó. Um homem teria abordado a vítima com uma arma de fogo e fugindo levando o veículo em direção a Indaial.



O próprio dono do veículo, com a ajuda de um conhecido, chegou a perseguir o suspeito até o trevo principal de Indaial. A partir deste ponto, no entanto, em razão do trânsito, os dois acabaram perdendo de vista o autor do roubo da caminhonete. Viaturas da PM de Indaial fizeram um cerco e acabaram localizando o veículo na Avenida Brasil em direção à BR-470. O veículo foi seguido pelos policiais até a rodovia federal. Em frente à Uniasselvi, viaturas da PM de Timbó que faziam buscas no sentido contrário.



O autor do roubo neste momento passou a acelerar em marcha ré contra viaturas da PM e também da Polícia Civil. Houve troca de tiros entre os policiais e o suspeito, que acabou sendo atingido nas duas pernas. Ele foi atendido pelos bombeiros voluntários e conduzido ao Hospital Beatriz Ramos, em Indaial, onde permaneceu sob escolta. O veículo e os pertences da vítima foram recuperados.