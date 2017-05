Suspeito de assalto em mercado é preso em Blumenau

Crime 12/05/2017 | 07h53 Atualizada em

A Polícia Civil de Blumenau, por meio da Divisão de Repressão a Roubos (DRR), identificou essa semana o terceiro ladrão envolvido em um assalto num supermercado na região Norte de Blumenau.

O mandado de prisão preventiva do rapaz de 22 anos identificado na investigação foi expedido pela Justiça e cumprido pela Polícia Militar nesta quinta-feira. O criminoso foi identificado através das imagens do sistema de segurança do mercado.

Segundo o delegado responsável pela DRR, Egídio Ferrari, quatro ladrões teriam se envolvido no crime em questão. Três já estão presos e um quarto suspeito teria sido morto em um confronto com a PM recentemente.