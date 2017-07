Gaeco deflagra Operação "Off-Line" em Blumenau

Investigação 26/07/2017 | 09h54 Atualizada em

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou em Blumenau, na manhã desta quarta-feira a operação "Off-Line". Estão sendo cumpridos sete prisões preventivas, nove prisões temporárias, três conduções coercitivas e 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Blumenau.



Esta é a primeira grande operação do Gaeco de Blumenau desde a sua criação na cidade, em dezembro do ano passado.



Segundo informações da assessoria de imprensa do Ministério Público, as investigações começaram a partir de um procedimento instaurado pela 15ª Promotoria de Blumenau para apurar a prática de reiteradas fraudes em vendas virtuais realizadas em todo o Brasil.



Desde março, o Gaeco apura a existência de uma organização criminosa que atuaria na criação de falsas empresas virtuais e realizaria vendas de produtos variados pelo site, recebendo os pagamentos através de boletos ou depósitos bancários, sem fazer qualquer tipo de entrega.

Para dar aparência de realidade da falsa atuação comercial, foi apurado que o grupo aluga um espaço físico e faz uma plotagem que é fotografada, simulando a existência de endereço físico da atividade anunciada. Ao colocarem as fotos no site, levam os consumidores a acreditar que a atividade é licita.

Ainda de acordo com a investigação, quando a fraude vem à tona, através de registros policiais e pelas reclamações postadas na própria internet, o grupo imediatamente elimina a loja denunciada e cria outra loja virtual para seguir enganando os consumidores em todo o Brasil.

Até agora o Gaeco identificou pelo menos 18 lojas virtuais criadas pela organização criminosa e estima que o os golpes renderam milhões de reais ao grupo.



O Gaeco deve fazer uma coletiva na tarde desta terça-feira para falar sobre o caso.