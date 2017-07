Homem é preso suspeito de furtar três vezes o mesmo estabelecimento em Blumenau

Segurança 23/07/2017 | 15h32 Atualizada em

Um homem foi preso na manhã deste domingo em Blumenau suspeito de furtar três vezes o mesmo estabelecimento.



Segundo informações da Polícia Militar, a gerente de um café localizado na Rua XV de Novembro, no Centro, chegou para trabalhar na manhã deste domingo e encontrou a porta da loja encostada e sem trancas. Foram levados um moedor de grãos de café, doces e algumas bebidas. Assistindo imagens de uma câmera de segurança, ele constatou que o homem seria o mesmo que furtou o local em outras duas ocasiões nos últimos dias.



A gerente acionou a polícia e, em rondas, o suspeito foi encontrado na região da Fonte Luminosa, acompanhado por um grupo de pessoas. Segundo a PM, M. J. G. vestia as mesmas roupas que usava no momento do furto e estava com a máquina de café e um pote de doces. O suspeito, que já teria 32 passagens, foi encaminhado à Central de Polícia.