Homem é preso suspeito de tentativa de estupro em Itajaí

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de tentar estuprar uma menina que brincava com a filha dele em Itajaí.



O caso foi registrado por volta das 21h de domingo no bairro São Vicente. De acordo com a PM, a menina era vizinha dele e tinha passado o dia brincando com a filha do suspeito.



O homem teria levado a menina para um dos quartos da casa enquanto a filha dele tomava banho. A vítima relatou que o homem tentou tirar os shorts dela e que se protegeu dando socos e arranhões no autor.



Ela conseguiu fugir e contou para a mãe o que tinha acontecido, citando inclusive que o homem já teria tentado abusá-la em outra ocasião. Chegando no local, a PM encontrou o suspeito com marcas de arranhões, o que comprovaria a versão da menina. Com isso, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Polícia.