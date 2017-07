Homem tenta se passar pelo irmão para não ser preso em Blumenau

Segurança 24/07/2017 | 08h09 Atualizada em

Um homem com dois mandados de prisão em aberto foi detido na noite de domingo em Blumenau. Antes da prisão, no entanto, ele tentou se passar por seu irmão para escapar dos policiais.



O caso foi registrado às 21h24min na Rua Araranguá, bairro Garcia. Segundo a Polícia Militar, uma viatura fazia ronda pela região quando notaram que um homem passou a andar mais rápido ao ver os policiais. Ao ser abordado, o suspeito se identificou com o nome do irmão, S.R., que não tinha nenhuma passagem.



No entanto, em seguida os policiais acabaram descobrindo que o homem na verdade se chamava I.R. e que tinha dois mandados de prisão em aberto. Diante disso, foi dada a voz de prisão e o homem foi levado para a Central de Polícia.