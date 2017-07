Morre homem que caiu de prédio ao tentar roubar apartamentos em Navegantes

Segurança 26/07/2017 | 08h06 Atualizada em

O homem que caiu de uma altura de seis andares enquanto tentava roubar apartamentos em Navegantes morreu na tarde de terça-feira.



O caso foi registrado no início da manhã de terça, no bairro Gravatá. Segundo a Polícia Militar, o homem tentava escalar a lateral de um edifício quando caiu.



O Corpo de Bombeiros teve dificuldade para chegar até o homem e foi necessário pular por quatro sacadas dos apartamentos até encontrá-lo. Ele estava inconsciente e apresentava afundamento do crânio e encaminhado ao Hospital de Navegantes. Ele chegou a ser atendido na unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.