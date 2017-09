Caminhão roubado em São Paulo é localizado em Indaial

Segurança 29/09/2017 | 07h09 Atualizada em

Um caminhão pertencente a uma distribuidora de bebidas de Rezende (RJ) e roubado em São Paulo (SP) foi localizado pela Polícia Militar em Indaial na quinta-feira.

Segundo informações da PM, o veículo foi localizado por volta das 17h na Rua Guaramirim. Ao entrar em contato com o proprietário, o homem explicou que perdeu o contato com o sistema de monitoramento do caminhão na quarta-feira, quando ele passava por São Paulo.

Horas antes de o caminhão ser achado em Indaial, o baú foi encontrado vazio em Itajaí. O proprietário ainda afirmou aos policiais que não tinha informações sobre o paradeiro do motorista. O caminhão foi levado para o pátio da PM e foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso.