Carro é arrombado em estacionamento de supermercado em Blumenau

Uma pessoa teve o carro arrombado na noite de domingo enquanto fazia compras em um supermercado localizado às margens da BR-470 em Blumenau.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima encontrou o carro, um Volkswagen Saveiro, com a porta do motorista arrombada. O painel da ignição foi danificado, o capô do motor foi aberto e o reservatório de água do radiador quebrado. Além disso, um vidro de perfume foi levado.

Observando as imagens do sistema de monitoramento do mercado, a PM encontrou o momento em que dois homens saem de um Corsa e fazem o arrombamento. Rondas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.