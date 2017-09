Dois homens são presos após briga e tentativa de homicídio em Blumenau

Segurança 30/09/2017 | 11h54 Atualizada em

Dois homens foram presos depois que um deles atingiu o outro com uma faca durante um desentendimento na noite desta sexta-feira. A ocorrência foi registrada por volta das 22h10min na Rua Itajaí, bairro Vorstadt.



Segundo informações da Polícia Militar, um homem de 32 anos relatou que foi agredido e, para se defender, golpeou outro homem, de 33 anos, nas costas, com uma faca.

Diante do fato, a PM consultou os registros do Estado e verificou que o homem atingido pela facada tinha um mandado de prisão ativo. Além disso, após uma denúncia foi feita uma busca na casa do primeiro homem, que alegou que estava sendo agredido, e foi encontrada uma espingarda de cano longo calibre .32 com uma munição e outras três dentro de um pacote.



Os dois homens receberam atendimento no Hospital Santo Antônio e foram encaminhados para a Central de Plantão Policial.