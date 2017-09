Dono de hotel é indiciado por homicídio culposo em caso da menina que morreu na piscina em Balneário Camboriú

Caso Rachel 29/09/2017 | 12h29 Atualizada em

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o afogamento da menina Rachel Novaes Soares, de sete anos, que aconteceu no dia 16 de julho desse ano em um hotel de Balneário Camboriú.

O delegado Vicente Soares indiciou o dono do hotel por homicídio culposo. Ele considerou que o empresário foi negligente por não instalar o dispositivo pra interromper a sucção da piscina no caso de incidentes como o que aconteceu. O cabelo de Rachel ficou preso no ralo da piscina infantil. Ela não conseguiu sair debaixo d'água e morreu afogada.

O delegado se baseou na lei municipal que obriga os estabelecimentos com piscina a terem o dispositivo.// O dono do hotel agora está sujeito a pena de um a três anos de detenção. O inquérito foi concluído na quarta-feira e entregue para o juiz. Agora, o Ministério Público tem 15 dias pra se pronunciar sobre o caso e, depois, o juiz deverá dar a sentença.