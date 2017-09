Duas pessoas são presas após confusão com travestis em Balneário Camboriú

Litoral 24/09/2017 | 15h31 Atualizada em

Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar de Balneário por Camboriú por exploração sexual ilegal, rufianismo (ato de tirar proveito da prostituição alheia) posse de drogas, agressão a policiais e resistência à prisão. O caso ocorreu na noite de sexta-feira e, segundo informações da PM, começou com a denúncia de um homem que afirmava ter sido agredido e roubado por outra travesti.

No local, o denunciante contou que morava no Mato Grosso e foi convidado a morar em Balneário Camboriú por uma travesti, com a promessa de que teria uma vida confortável fazendo programas. Ao chegar à cidade, no entanto, a situação encontrada foi outra: a vítima teria sido obrigada pela suspeita e seu companheiro a se prostituir e a pagar R$ 800 por semana para poder atuar na região da Rua 200. Quando não conseguia o valor, o homem ainda seria agredido e obrigado a fazer programas no apartamento, tendo que repassar metade do valor à travesti.

Diante disso, a PM foi até o apartamento da travesti, que resistiu à prisão e teria chegado a agredir os policiais com uma faca para tentar fugir. No entanto, a suspeita foi contida pelos policiais. Outras travestis também teriam empurrado e ofendido os agentes. Foram encontradas ainda duas porções de cocaína no guarda-roupa da suspeita e R$ 300 em dinheiro, que a vítima teria dito que foram tomados à força pela travesti e pelo companheiro.

A travesti e o companheiro dela receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.