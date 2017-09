Galeria tem seis lojas arrombadas no Centro de Blumenau

Segurança 30/09/2017 | 11h32 Atualizada em

A Galeria Rubens, na Rua 7 de Setembro, Centro de Blumenau, teve seis lojas furtadas na madrugada de sexta-feira. De acordo com as informações da Polícia Militar, os bandidos arrombaram a porta que dá acesso à galeria e lá dentro conseguiram entrar em seis estabelecimentos comerciais.

O crime foi percebido no início da manhã, pouco antes das 7h, quando a PM foi acionada. Em duas das lojas arrombadas os ladrões furtaram R$ 730 em dinheiro. Nos outros quatro estabelecimentos os proprietários não chegaram a informar à PM quanto havia sido subtraído.



Furto em residência



No bairro Itoupava Central, uma casa também foi alvo de furto na Rua Mario Ruediger. Segundo as informações do proprietário à polícia, ele percebeu o furto quando chegou em casa na noite de sexta-feira, por volta das 19h30min. Da residência foram levados dois violões, um contra-baixo, uma smart tv e diversas roupas.