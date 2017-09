Homem de 24 anos é morto a tiros em Balneário Camboriú

Homicídio 25/09/2017 | 19h17 Atualizada em

Um homem de 24 anos foi morto a tiros em Balneário Camboriú no fim da tarde desta segunda-feira. O crime ocorreu na Rua Blumenau, no bairro dos Municípios, por volta das 17h. Segundo a Polícia Militar, no local os agentes localizaram a vítima caída na via com várias perfurações pelo corpo.

O homem foi identificado como Halifer Padilha, de 24 anos, e foi atendido pelo SAMU, que constatou o óbito ainda na rua. Não há informações sobre como ocorreu o crime, que será investigado pela Polícia Civil.

Segundo a PM, Padilha possuía diversas passagens policiais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.