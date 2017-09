Homem é preso com cerca de 60 quilos de maconha em Blumenau

Tráfico 26/09/2017 | 19h48 Atualizada em

Um homem de 27 anos foi preso em Blumenau suspeito de tráfico de drogas. Ele foi detido em uma casa no bairro Progresso com cerca de 60 quilos de maconha em tabletes. A droga estava dentro de casa e em um terreno ao lado, em tonéis.

A apreensão foi feita pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Blumenau após receber uma denúncia anônima. Os agentes foram até uma casa na Rua Santa Maria, onde localizaram um carro com registro de furto na garagem.

Dentro da residência havia um homem escondido com parte da droga, uma balança de precisão e material para embalar e cortar as porções. Ele foi detido e levado à Central de Polícia para audiência de custódia com a juíza da comarca.

