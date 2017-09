Homem morre após levar choque em lagoa em Blumenau

Acidente 29/09/2017 | 12h39 Atualizada em

Equipe do helicóptero Arcanjo foi ao local socorrer o rapaz Foto: Corpo de Bombeiros / Reprodução / Reprodução

Um homem que ainda não foi identificado pelo Corpo de Bombeiros morreu após levar um choque dentro de uma lagoa no bairro Itoupava Central, em Blumenau. O caso ocorreu por volta das 10h na Rua Paulo Zingel Filho, em um pesque-pague.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a equipe do helicóptero Arcanjo, em parceria com o Samu, foram ao local prestar o socorro. O homem estava em parada cardiorrespiratória após, segundo os bombeiros, ter sido eletrocutado dentro da lagoa enquanto trabalhava em uma máquina que oxigena a água para os peixes. Ele levou o choque e começou a se afogar no lago, mas foi retirado da água logo na sequência pelo pai, que também acabou sofrendo uma descarga elétrica durante o choque.

A equipe do Arcanjo fez os procedimentos de reanimação, mas não conseguiu evitar que o rapaz morresse no local. O óbito foi declarado às 10h50min. O Instituto Geral de Perícias foi ao local e o corpo da vítima foi levado ao IML.

