Polícia Civil apreende 30 quilos de maconha em ônibus na BR-470, em Blumenau

Crime 27/09/2017 | 10h51 Atualizada em

A Polícia Civil de Blumenau apreendeu na manhã desta quarta-feira 30 quilos de maconha que estavam em um ônibus na BR-470, em Blumenau.



A ação ocorreu na região do Km 60, no Badenfurt. Segundo informações do delegado regional Rodrigo Marchetti, o ônibus vinha de Guaíra (PR). A droga estava escondida em diversas malas dentro do veículo.



Durante a mesma operação, segundo o delegado, um homem foi preso em flagrante, dois adolescentes foram apreendidos e um carro furtado foi recuperado na casa de um traficante.



A operação desta manhã deu continuidade ao trabalho iniciado na noite desta terça-feira com a prisão de 60 quilos de maconha no bairro Progresso, também em Blumenau.