Secretaria de Educação e polícia apuram agressão na saída de escola em Balneário Camboriú

Violência 29/09/2017 | 10h25 Atualizada em

A secretaria de Educação de Balneário Camboriú se pronunciou através de nota sobre um caso de agressão que ocorreu no começo da semana na saída de uma escola municipal da cidade. A cena de violência foi filmada por outro aluno e ganhou as redes sociais durante a semana.

O vídeo mostra um garoto com o uniforme escolar andando pela calçada quando é surpreendido por outro jovem, que vem por trás e acerta um chute na cabeça do menino — que parece desmaiar após a agressão. Os três alunos envolvidos, inclusive o que filmou, foram identificados e participaram de uma reunião com a equipe pedagógica da escola.

O conselho tutelar foi acionado e a Guarda Municipal e a Polícia Militar também foram chamadas. Os órgãos de segurança falaram que estão tomando as previdências com as famílias envolvidas e, através de nota, a secretaria de Educação disse que vai intervir no caso mesmo que a agressão ocorreu fora da escola. "A secretaria de Educação quer identificar o motivo da agressão para que possa trabalhar com os alunos, não somente os envolvidos, mas todos os estudantes da escola reforçando a cultura da paz, do respeito e da amizade", diz a nota.