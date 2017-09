Trio é flagrado com 5 quilos de maconha em posto de combustíveis de Indaial

Segurança 29/09/2017 | 08h09 Atualizada em

Dois menores, de 15 e 17 anos, e um homem de 32 anos foram flagrados na noite de quinta-feira com cinco quilos de maconha em um posto de combustíveis de Indaial.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 19h em um posto de combustíveis da cidade. Agentes tinham recebido a informação de que no local ocorreria uma transação de drogas. A Polícia passou então a monitorar o endereço, até que um carro que batia com as informações repassadas estacionou no pátio.

Dentro do carro, foi encontrada uma mochila com cinco quilos de maconha, um celular e algum dinheiro. Os dois menores foram apreendidos e o homem foi preso em flagrante por tráfico.