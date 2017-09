Um homem morre e outro é preso em confronto com a polícia em Balneário Camboriú

Segurança 29/09/2017 | 19h00 Atualizada em

Um homem morreu e outro foi preso após perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar de Balneário Camboriú. De acordo com informações da corporação, Carlos Ayrton Forlim, 22 anos, e Leandro Luis Durel, 21, teriam fugido da abordagem dos policiais e iniciado uma troca de tiros por volta das 14h30min no bairro dos Municípios.



Segundo a PM, uma viatura fazia rondas na Rua Blumenau quando os policiais avistaram os dois homens em um veículo com placas de Ivinhema (MS). Os agentes reconheceram os ocupantes do carro e deram ordem de parada aos dois, que não obedeceram e iniciaram uma fuga pelo bairro.



Na Rua Araranguá eles arremessaram vários "miguelitos" _ objetos feitos com pregos para furar pneus de carros _, mas a fuga foi interrompida na Rua Barra Velha quando os dois colidiram o veículo contra um poste. Forlim teria descido do carro armado com um revólver calibre .38, apontando para os agentes e sem acatar a ordem para soltar a arma. Ele teria apontado o revólver em direção a um policial, momento em que teria sido atingido em resposta a agressão. O Samu foi acionado para atender Forlim, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a PM ele tinha 13 registros na polícia por crimes como tráfico de drogas, roubo, fuga de pessoa presa e desobediência.



Durel, o segundo ocupante do veículo, desceu e tentou fugir a pé, sendo perseguido e preso em seguida. A PM verificou que ele estava foragido e tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Em revista, os agentes localizaram com ele um rádio comunicador que captava a frequência da polícia. Ele tem contra si 58 boletins de ocorrência com registros de ameaça contra homem, posse de drogas, roubo em comércio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dirigir sob efeito de álcool ou droga e receptação e estava com mandado de prisão ativo pelo crime de roubo.



Na sequência, os policiais se dirigiram a uma casa na Rua Brusque, de onde os dois suspeitos haviam saído. No local encontraram um simulacro de pistola, outro rádio comunicador, uma porção de maconha e R$ 600 reais em dinheiro. Moisés Fernando Durel, 19 anos, estava na residência e foi preso. O jovem tem 27 registros contra ele na polícia por crimes como posse de drogas, tráfico de drogas, furto e receptação, segundo a PM.