Assaltante morre em confronto com  a polícia em Blumenau

Segurança 02/10/2017 | 07h17 Atualizada em

Um assaltante morreu na noite de domingo após um confronto com a Polícia Militar no bairro Velha Grande.

Segundo informações da PM, o homem tinha ameaçado uma mulher e roubado o carro dela na Rua São José, no Centro. Em seguida, ele seguiu em direção ao bairro da Velha e foi localizado pela polícia quando passava pela Rua Governador Jorge Lacerda.

O assaltante não teria obedecido a ordem de parada e fugiu até a região da Rua Bruno Ruediger, onde foi parado. Ele teria saído do veículo atirando contra os policiais, que também atiraram. O homem, que não teve a identidade revelada, foi atingido por três tiros - um na perna, um no braço e um no abdômen.

Ele chegou a ser atendido pelo Samu, mas morreu a caminho do hospital. O veículo roubado foi levado à Central de Polícia e devolvido à proprietária.