Bandidos roubam mercado no bairro Itoupavazinha, em Blumenau

Um mercado na Rua Jardim Germânico, no bairro Itoupavazinha, em Blumenau, foi alvo de um roubo por volta das 19h50min deste sábado. Segundo informações da Polícia Militar, o estabelecimento já esatria fechado quando três homens, um deles encapuzado e armado, renderam um funcionário que estava na área externa e entraram ameaçando outros funcionários. Os bandidos levaram uma quantia de dinheiro não divulgada e bebidas alcoólicas. Eles fugiram e até a tarde deste domingo nenhum suspeito havia sido localizado.

Já durante a madrugada, por volta da 1h40min, um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na região da Rua Gervásio João de Sena, no bairro da Velha. Em rondas pela região após denúncias de tráfico, equipes da Polícia Militar avistaram um homem que, ao perceber a presença da PM, correu para um matagal abandonando um pote em que havia 24 pedras de crack embaladas, prontas para a venda. Com ajuda da equipe do canil da PM, o suspeito de 25 anos foi localizado e encaminhado à Central de Polícia. Foram apreendidos ainda R$ 74 e um rolo de filme plástico para embalar a droga.