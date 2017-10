Mulher é presa com pedras de crack escondidas na boca em Balneário Camboriú

Segurança 02/10/2017 | 10h28 Atualizada em

Droga e dinheiro apreendidos com mulher no bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú

Uma mulher de 31 anos foi presa na tarde deste domingo em Balneário Camboriú após ser flagrada vendendo crack no bairro dos Municípios.



De acordo com informações da Polícia Militar, após denúncias de tráfico de drogas na Rua Corupá, uma equipe foi até o local e, na residencia indicada, flagrou um homem do lado de fora entregando R$ 10 para uma mulher do lado de dentro do portão da casa. Na sequência, a mulher teria tirado uma pedra de crack de dentro de sua boca e repassado ao homem.



Neste momento os policiais abordaram a dupla. O homem jogou a pedra que havia recebido no chão e a mulher correu para dentro da casa. A PM entrou no local e encontrou a mulher bebendo refrigerante e tentando engolir outra parte da droga. Os agentes a detiveram e retiraram de sua boca outras oito pedras de crack e também apreenderam R$ 35.



Na sequência a mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia de Polícia Civil. O homem que havia comprado a droga foi detido e assinou um termo circunstanciado pela posse de entorpecentes.